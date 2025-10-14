Peking - China hat seine Absicht bekräftigt, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Volksrepublik bleibe im «Handels- und Zollkrieg» konsequent bei ihrer Position: Sollte «gekämpft» werden, werde man dies bis zum Ende tun. Seitens China stehe die Tür für Verhandlungen aber offen. Peking hatte sich schon in der Vergangenheit ähnlich geäussert. Anlass für die neuerliche Wortmeldung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab