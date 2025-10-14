Es waren zunächst nur Spekulationen, seit dem Wochenende ist es amtlich: PSI Software wird übernommen. Der Finanzinvestor Warburg Pincus bietet den Aktionären 45 Euro je Aktie. Das Übernahmeangebot entspricht einem Börsenwert von rund 700 Millionen Euro. DER AKTIONÄR hatte die Aktie des Spezialisten für Softwarelösungen zur Steuerung von Energie- und Materialflüssen bereits im Februar in Ausgabe 08/25 als "Hot-Stock der Woche" vorgestellt.Der Angebotspreis liegt 84 Prozent über dem Kursniveau, bevor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
