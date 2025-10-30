EQS-News: PSI Software SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

PSI mit Umsatzwachstum und Einmalaufwendungen im dritten Quartal



PSI mit Umsatzwachstum und Einmalaufwendungen im dritten Quartal

- Auftragseingang mit 269 Millionen Euro 36 % über dem Vorjahreszeitraum

- Umsatz nach neun Monaten um 15 % auf 203,6 Millionen Euro gesteigert

- Bereinigtes Betriebsergebnis mit 5,8 Millionen Euro im Rahmen der Erwartungen Kennzahlen (TEUR) 01.01. - 30.09.2025 01.01. - 30.09.2024 Veränderung Umsatz 203.600 177.424 +14,8 % Bereinigtes EBIT 5.787 -19.399 >100 % EBIT -20.352 -19.399 -4,9 % Konzernergebnis -26.313 -24.142 -9,0 % Ergebnis je Aktie (EUR) -1,70 -1,56 -9,0 %

Berlin, 30. Oktober 2025 - Der PSI-Konzern hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 den Auftragseingang um 35,9 % auf 269 Millionen Euro gesteigert (30.09.2024: 198 Millionen Euro). Der Auftragsbestand am 30.09.2025 lag mit 188 Millionen Euro trotz der Veräußerung des Geschäftsbereichs Mobility auf Vorjahresniveau (30.09.2024: 188 Millionen Euro). Der Konzernumsatz wurde um 14,8 % auf 203,6 Millionen Euro gesteigert (30.09.2024: 177,4 Millionen Euro). Das um Kosten für Restrukturierung sowie Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Abschluss des Investment Agreements mit Warburg Pincus bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted EBIT) lag mit 5,8 Millionen Euro im Rahmen der Erwartungen, das unbereinigte Betriebsergebnis (EBIT) war aufgrund der Einmalaufwendungen mit -20,4 Millionen Euro negativ, nachdem es im Vorjahreszeitraum durch den Cyberangriff belastet war (30.09.2024: -19,4 Millionen Euro). Das Konzernergebnis lag entsprechend bei -26,3 Millionen Euro (30.09.2024: -24,1 Millionen Euro).



Das Segment Grid & Energy Management erzielte einen 28,3 % höheren Umsatz von 96,9 Millionen Euro (30.09.2024: 75,6 Millionen Euro) und ein durch Restrukturierungskosten belastetes Betriebsergebnis von -8,0 Millionen Euro (30.09.2024: -16,5 Millionen Euro).



Der Umsatz im Segment Process Industries & Metals stieg um 9 % auf 53,1 Millionen Euro (30.09.2024: 48,7 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis des Segments verbesserte sich auf 3,0 Millionen Euro (30.09.2024: 0,5 Millionen Euro).



Der Umsatz im Segment Discrete Manufacturing lag mit 25,5 Millionen Euro 27 % über dem Vergleichswert des Vorjahres (30.09.2024: 20,1 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis war aufgrund von Aufwendungen für die Cloud- und SaaS-Transformation mit -1 Million Euro negativ (30.09.2024: -0,2 Millionen Euro).



Das Segment Logistics steigerte den Umsatz um 16,1 % auf 25,4 Millionen Euro (30.09.2024: 21,8 Millionen Euro) und verbesserte das Betriebsergebnis auf 0,4 Millionen Euro (30.09.2024: 0,03 Millionen Euro).



Die Mitarbeiterzahl des Konzerns erhöhte sich durch gezielte Neueinstellungen und nach dem Verkauf des Mobility-Bereichs auf 2.373 (30.09.2024: 2.316). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit war mit 2,6 Millionen Euro positiv (30.09.2024: -34,2 Millionen Euro), so dass sich die liquiden Mittel gegenüber dem Jahresende 2024 auf 30,3 Millionen Euro erhöhten (31.12.2024: 26,5 Millionen Euro).



PSI hat am 12. Oktober 2025 mit Warburg Pincus ein Investment Agreement für eine strategische Partnerschaft zur Förderung des langfristigen Wachstums der PSI unterzeichnet. Warburg Pincus hat seine Absicht bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden Aktien der PSI abzugeben. In diesem Zusammenhang erwartet PSI Transaktionskosten in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrags, die als Einmalaufwendungen sowohl das unbereinigte Betriebsergebnis (EBIT) als auch das Konzernergebnis belasten. Für die Finanzierung dieser Transaktionskosten werden der PSI über die bestehenden Kreditlinien hinaus finanzielle Mittel von Warburg Pincus zur Verfügung gestellt.



Wie schon im Bericht zum 1. Halbjahr 2025 angekündigt, wurde im Segment Grid & Energy Management ein Kostensenkungsprogramm initiiert, durch das zusätzliche Einmalaufwendungen von etwa 12 Millionen Euro entstehen. Im operativen Geschäft erwartet PSI für 2025 weiterhin ein Wachstum des Auftragseingangs und Umsatzes um etwa 10 % und eine um Einmalaufwendungen bereinigte EBIT-Marge von etwa 4 %.



Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Produktion und Logistik sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de



Kontakt:



PSI Software SE

Karsten Pierschke

Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin

Deutschland



Tel. +49 30 2801-2727

E-Mail: kpierschke@psi.de



