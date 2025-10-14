FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vom Rekordhoch vergangener Woche könnten sich die Aktien von Siemens am Dienstag etwas weiter nach unten absetzen. Grund für vorbörsliche Verluste war eine Abstufung von "Overweight" auf "Equal-weight" durch Morgan Stanley (MS).

Auf Tradegate verloren die Anteilscheine 1,3 Prozent auf 242,80 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Montag. Am Donnerstag vergangener Woche hatten sie mit 250,15 Euro ein historisches Hoch erklommen.

Nach einer mit hohen Kursgewinnen einhergehenden Neubewertung der Aktien im laufenden Jahr handelten diese nun nicht mehr mit einem wesentlichen Abschlag zur theoretischen Summe der Konzernteile, argumentierte Analyst Max Yates.

Das lasse den Papieren nicht mehr viel Aufwärtspotenzial, zumal hierfür auch die Impulse fehlten./bek/stk

