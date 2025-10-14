Ehningen (ots) -Bertrandt hat in Zusammenarbeit mit seinem Partner Dahlrail den Eintritt in die Bahnindustrie in Skandinavien geschafft, indem der Rahmenvertrag von Norske Tog gewonnen wurde. Diese Partnerschaft legt den Grundstein für die erfolgreiche Zusammenarbeit in der Entwicklung sowie von nicht mehr verfügbaren Bauteilen und unterstreicht Bertrandts Vorreiterrolle im Bereich Engineering in dieser Region. Mit Dahlrail hat das Unternehmen einen exzellenten Partner in der Railbranche für den skandinavischen Markt gefunden.Fest in der Unternehmensstrategie 2027 verankert ist die Diversifikation in andere Branchen, unter anderem in den Bahnsektor. Bertrandt ist hier, gemeinsam mit seinem Partner Dahlrail, ein bedeutender Schritt gelungen: Der Einstieg in die Bahnindustrie in Skandinavien, einer Region mit erheblichem Marktvolumen für Engineering-Dienstleistungen. Gemeinsam konnten sich die beiden Unternehmen den ersten Auftrag von Norske Tog sichern und bereits mit der Umsetzung des Auftrags beginnen. Norske Tog ist ein Staatsunternehmen, welches auf dem norwegischen Schienennetz entsprechende Fahrzeuge anbietet.Die Unternehmen Dahlrail und Bertrandt werden durch die Zusammenarbeit in dem Markt zum Gesamtanbieter von der Entwicklung bis zur Montage und können damit ihren Kunden eine schnelle und effektive Lösung anbieten.Im Rahmen des Obsoleszenzmanagements übernimmt Bertrandt die Aufgabe des Re-Engineerings sowie Re-Designs von Hard- und Softwarekomponenten für Hilfsstromrichter in Schienenfahrzeugen. Dazu gehören unter anderem Leistungen wie die Durchführung einer detaillierten Analyse und Vermessung der bestehenden Leiterplatte, die Erstellung eines neuen Leiterplattenlayouts auf Basis der gewonnenen Messdaten, die Fertigung neuer Leiterplatten sowie deren Integration in das bestehende Zugsystem. Durch diesen Schritt ist es möglich, den Zug wieder schneller in den Einsatz zu bringen und unterbindet lange Standzeiten im Depot."Bertrandt kann bei diesem Auftrag sein umfassendes Fachwissen im Re-Engineering oder in der Neuentwicklung von Bauteilen einbringen und somit innovative Lösungen für die Bahnindustrie schaffen. Der norwegische Markt bietet uns großes Potenzial für zukünftige Projekte, da wir hier eine Vorreiterrolle im Bereich Engineering einnehmen. Unsere Partnerschaft mit Dahlrail zeigt, dass wir gemeinsam die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen haben, um als verlässlicher Partner im Bereich der Entwicklung und Montage zu agieren," sagt Jens Böhle, Key Industry Manager Rail bei Bertrandt.Dieser Auftrag ist ein Novum für beide Partner in Skandinavien und deckt eine beeindruckende Leistungsbreite von der Entwicklungsphase bis hin zur Montage der Bauteile ab. Neben den für dieses Projekt angegebenen Leistungen unterstützt Bertrandt seine Kunden in dieser Branche unter anderem auch bei der Neuentwicklung von Bauteilen sowie der Software oder rund um das Thema Troubleshooting und Fehlerfindung bei defekten Bauteilen. Dabei profitieren die Kunden von maßgeschneiderten Lösungen und einer Partnerschaft, die auf nachhaltige Zukunft durch technologischen Fortschritt setzt. Insbesondere Bertrandt kann damit sein Leistungsportfolio weiter ausbauen.Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Eisenbahnsektor bringt Dahlrail Hands-on-Erfahrung mit, die darauf ausgerichtet ist, den garantierten Betrieb von Fahrzeugeinrichtungen sicherzustellen. Dahlrail setzt sich weiterhin dafür ein, seinen Kunden und Partnern außergewöhnliche Eisenbahndienstleistungen und -lösungen anzubieten und ist ein fester Bestandteil des ECO Systems der Bahn.Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia SchmidCorporate CommunicationsMobil: +49 (0)16098628706E-Mail: presse@bertrandt.comwww.bertrandt.comOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14016/6137035