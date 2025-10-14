Köln (ots) -Als Ensemble ist diese neue ARD-Medical-Reihe hochkarätig besetzt, u.a. mit Schauspielgrößen wie Ulrike C. Tscharre ("Werk ohne Autor") und Carlo Ljubek ("Altes Geld"). "David und Goliath" greift dabei aktuelle Themen wie Pflegenotstand, Überlastung im Gesundheitswesen und menschliche Grenzerfahrungen auf. Den Zuschauer erwarten zwei spannende Folgen der Spielfilmreihe! Ab 17. Oktober digital zum Kaufen und Leihen erhältlich.Psychotherapeutin Dina Schwarz steht in Teil eins dieser ARD-Medical-Reihe vor der Mammutaufgabe, die Betreuung aller Mitarbeitenden an einer Essener Klinik zu übernehmen. Den Job verdankt sie einem traurigen Zwischenfall: Intensivpfleger Nathan Freye drohte damit, sich vom Dach zu stürzen. Dina reagierte geistesgegenwärtig und verhinderte so einen tragischen Ausgang. Die Klinikleitung hat nun nur eins im Sinn: Bloß keine Aufmerksamkeit erregen und den reibungslosen Klinikbetrieb am Laufen halten - trotz extremer Arbeitszeiten und psychischer Überlastung des Personals. Die überforderten Mitarbeitenden gehen buchstäblich auf dem Zahnfleisch.Im zweiten Teil verfolgt Dina unermüdlich ihr Ziel, das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu enttabuisieren und ihr Büro im Herzen der Klinik zu einem Ort der Begegnung, des Lernens und gesunder Konflikte zu machen. Doch das Personal reagiert zurückhaltend - und Frau Jelinek fordert Ergebnisse.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Mara SchmidtE-Mail: presse@daspressebuero.comWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 11 50667 Kölnwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/6137061