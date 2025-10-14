EQS-News: SBO AG
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion
Closing der Akquisition: SBO stärkt Division Precision Technology mit 3T Additive Manufacturing Ltd.
SBO AG, im Leitindex ATX der Wiener Börse notiert, hat den im August 2025 vereinbarten Erwerb von 3T Additive Manufacturing Ltd. erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen ist ein führender britischer Anbieter von industriellen 3D-Metalldruck-Lösungen. Mit dem Closing der Transaktion wird die Precision Technology-Division von SBO strategisch deutlich gestärkt und erhält Zugang zu einem international etablierten Kompetenzzentrum im Bereich der additiven Fertigung. 3T Additive Manufacturing betreibt einen hochmodernen, vollständig integrierten Produktionsstandort in Newbury (UK) und bedient einen globalen Kundenstamm in Hightech-Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Halbleiter sowie Öl & Gas. Das Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von rund GBP 5 Millionen.
"Mit dem erfolgreichen Abschluss der Akquisition von 3T Additive Manufacturing setzen wir einen weiteren Meilenstein in unserer strategischen Diversifizierung. Wir erweitern unsere Precision Technology-Division um ein hochspezialisiertes, gut positioniertes Unternehmen im Bereich 3D-Metalldruck, das uns Zugang zu neuen Märkten eröffnet und unsere Wettbewerbsposition nachhaltig stärkt. Gleichzeitig unterstreichen wir unser klares Bekenntnis zur Technologieführerschaft, Nachhaltigkeit und resilienten Lieferketten", sagt Klaus Mader, CEO von SBO, zur Akquisition.
Strategischer Ausbau der Technologieführerschaft und Kundenbasis
Beitrag zu Nachhaltigkeit und resilienten Lieferketten
Über SBO
Kontakt:
14.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)2630/315110
|E-Mail:
|info@sbo.at
|Internet:
|http://www.sbo.at
|ISIN:
|AT0000946652
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2212262
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2212262 14.10.2025 CET/CEST