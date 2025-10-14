Die Aktie von SUSS MicroTec ist zu Beginn der neuen Woche förmlich explodiert. Der Kurs legte als bester SDAX-Wert um über +13% zu und stieg mit 38,16 € auf ein neues Hoch seit Ende Juli. Was steckt hinter dem Kurssprung und können Anleger jetzt auf den Turnaround spekulieren? Bullische Analysten Der Chipindustrie-Ausrüster profitierte zum Wochenauftakt von positiven Analysteneinschätzungen. Zum einen hat die Privatbank Oddo BHF ihre Gewinnschätzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
