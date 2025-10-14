DJ BP rechnet mit Anstieg bei Produktion und Raffineriemargen

Von Adam Whittaker

DOW JONES--BP hat im dritten Quartal dank einer höheren Gasproduktion voraussichtlich mehr gefördert als ursprünglich erwartet. Wie der Ölkonzern mitteilte, geht er statt eines leichten Rückgangs nun von einem Anstieg der Fördermenge im Vergleich zum Vorquartal aus. Zudem rechnet BP in der Products-Division mit höherem realisierten operativen Überschuss von 300 bis 400 Millionen US-Dollar.

Die Ergebnisse für das dritte Quartal wird BP am 4. November veröffentlichen.

