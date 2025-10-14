Datum der Anmeldung:
09.10.2025
Aktenzeichen:
B7-91/25
Unternehmen:
Mitsubishi Electric Corporation, Tokio (JPN); Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Nozomi Networks, Inc., San Francisco (USA)
Produktmärkte:
Sicherheitssoftwarelösungen, Sicherheitssoftwarelösungen, Software für Cybersecurity
09.10.2025
Aktenzeichen:
B7-91/25
Unternehmen:
Mitsubishi Electric Corporation, Tokio (JPN); Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Nozomi Networks, Inc., San Francisco (USA)
Produktmärkte:
Sicherheitssoftwarelösungen, Sicherheitssoftwarelösungen, Software für Cybersecurity
© 2025 Bundeskartellamt