Zürich - Die Preise für selbstgenutztes Wohneigentum sind im dritten Quartal 2025 weiter gestiegen. Dabei haben sich die Einfamilienhäuser zuletzt etwas mehr verteuert als die Eigentumswohnungen. Gegenüber dem zweiten Quartal erhöhten sich die Transaktionspreise schweizweit im Durchschnitt um 1,0 Prozent, wie aus dem vom Immobilienberater IAZI berechneten und am Dienstag publizierten Private Real Estate Price Index hervorgeht. Nach Objekttyp betrachtet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab