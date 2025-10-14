Aarau - Swissgrid hat im ersten Halbjahr 2025 weniger Umsatz gemacht und weniger verdient. Dennoch konnte die nationale Stromnetzbetreiberin ihre Finanzbasis stärken. Der Nettoumsatz aus den ersten sechs Monaten des Jahres sank um 4 Prozent auf 795,5 Millionen Franken. Der Gewinn reduzierte sich um 18 Prozent auf 45,0 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Beschaffungsaufwand fiel dank einer entspannten Lage an den Strommärkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab