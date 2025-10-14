Innsbruck- Unter grossem Medieninteresse hat in Österreich der erste Prozess rund um die milliardenschwere Pleite des Immobilien- und Handelskonzerns Signa begonnen. Firmengründer René Benko muss sich vor dem Landgericht Innsbruck verantworten. Es geht um den Verdacht, dass der 48-Jährige angesichts seiner drohenden Pleite als Einzelunternehmer erhebliches Vermögen verschleiert und damit seine Gläubiger geschädigt hat. Dieses Verfahren umfasst aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab