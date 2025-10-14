Zürich - Nach dem nahezu unveränderten Wochenstart schlägt der Schweizer Aktienmarkt am Dienstagmorgen eine klare Richtung ein: abwärts. Der Grund dafür dürften die neu aufgeflammten Spannungen zwischen China und den USA im Handelsstreit sein, sind sich Marktbeobachter einig. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bleibe das alles beherrschende Thema und dürfte die Volatilität in den nächsten Wochen weiter hoch halten, heisst es am Markt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
