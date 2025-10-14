Original-Research: STEICO SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu STEICO SE Unternehmen: STEICO SE ISIN: DE000A0LR936 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.10.2025 Kursziel: 32,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Harmlose Prognoseanpassung



STEICO hat vergangene Woche eine Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 bekannt gegeben und heute den Q3-Bericht vorgelegt.



Geringere Wachstumserwartung, aber Ergebnisziel bestätigt: Konkret avisiert das Management nun ein Umsatzwachstum von rund 1 bis 3% gegenüber dem Vorjahr (zuvor: +3-6%). Dies entspräche Erlösen von rund 380 bis 388 Mio. EUR. Hintergrund der Prognosesenkung ist zum einen der Produktionsausfall auf einer der Hauptproduktionsanlagen für Holzfaser-Dämmstoffe im Werk Czarnków im Juni 2025 (vgl. Comment vom 22. Juli), was zum Aufbau von mehrwöchigen Lieferzeiten führte, die bisher nicht vollständig aufgeholt werden konnten. Zum anderen fällt die Belebung einzelner Märkte in H2/25 weniger dynamisch aus als zunächst antizipiert. Insgesamt sieht der Vorstand jedoch 'den Aufwärtstrend nicht als gefährdet an und erwartet, dass STEICO im Jahr 2026 zu einem stärkeren Wachstum zurückkehren kann'. Darüber hinaus machen sich die Effekte des laufenden Effizienzsteigerungsprogramms bereits positiv im Ergebnis bemerkbar, sodass die EBIT-Guidance mit rund 30 bis 35 Mio. EUR (zuvor 29-35 Mio. EUR) aufrechterhalten bzw. das untere Ende sogar leicht angehoben werden konnte. Die Marge sollte sich damit auf Gesamtjahressicht zwischen 8 und 9% bewegen.



Q3 mit zufriedenstellendem Ergebnis, Prognosen leicht revidiert: In Q3 erzielte STEICO trotz eines Umsatzrückgangs i.H.v. 7,8% yoy auf 92,5 Mio. EUR ein u.E. solides Quartals-EBIT von 8,0 Mio. EUR (Marge: 8,7%). Das Vorjahres-EBIT von 15,8 Mio. EUR fiel dabei aufgrund der signifikanten Sondererträge aus Währungssicherungsgeschäften in Q3/24 zwar annähernd doppelt so hoch aus, doch operativ konnte die Profitabilität im dritten Quartal laut Unternehmen erneut gesteigert werden. Für die Unterkante der neuen Guidance benötigt STEICO in Q4 nun ein Umsatzwachstum von mindestens 3,7% yoy auf >88 Mio. EUR sowie ein EBIT von mindestens 1 Mio. EUR. Wenngleich das Schlussquartal traditionell das erlös- und ergebnisschwächste für das Unternehmen darstellt, erachten wir beide Zielspannen bei normaler Witterung als gut erreichbar. Wir waren in Bezug auf die bisherige Guidance umsatzseitig in der oberen Hälfte und ergebnisseitig leicht darüber positioniert und senken unsere Prognosen dementsprechend nur leicht.



Fazit: Anders als ursprünglich erwartet, wirkt sich der Störfall im Werk Czarnków doch stärker auf die diesjährige Geschäftsentwicklung bei STEICO aus. Die Guidance-Senkung in Bezug auf den Umsatz bei gleichzeitiger Bestätigung des Ergebnisziels offenbart aber auch, dass letzteres erwartungsgemäß sehr konservativ gewählt war. Wir sind von den nachhaltigen Perspektiven des Unternehmens nach wie vor überzeugt und erachten den jüngsten Kursrücksetzer, infolgedessen die Aktie sogar wieder unter ihrem Buchwert notiert (KBV 2025e: 0,8x), als überzogen. Die Chance auf eine Komplettübernahme durch Mehrheitseigner Kingspan zahlt u.E. ebenfalls auf die Attraktivität der Aktie ein. Wir bekräftigen das Anlagevotum 'Kaufen' mit einem unveränderten Kursziel von 32,00 EUR.







