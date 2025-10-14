Der Dämmstoffe-Spezialist STEICO SE (DE000A0LR936) bleibt in schwierigem Fahrwasser. Die Zahlen für die ersten neun Monate zeigen zwar eine stabile Profitabilität, doch die erhoffte Markterholung lässt weiter auf sich warten. Jetzt musste das Management seine Prognose erneut anpassen. STEICO SE trifft auf zähe Baukonjunktur: Mit 291,6 Millionen Euro Umsatz liegt STEICO nur knapp über dem Vorjahreswert von 289,4 Millionen Euro. Ein Plus von gerade mal 0,8 Prozent ist wenig berauschend für ein Unternehmen, das vom Weltmarktführer-Status bei Holzfaser-Dämmstoffen profitieren sollte. Das dritte Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
