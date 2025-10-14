Die Aktie von Pan American Silver hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt. Seit April ist der Kurs um mehr als 50 Prozent gestiegen - deutlich stärker als der S&P 500. Der Höhenflug des Edelmetalls selbst hat entscheidend dazu beigetragen, dass der kanadische Silberproduzent wieder in den Fokus vieler Investoren rückt. Silber auf Rekordkurs Noch im Frühjahr notierte der Silberpreis unter 35 US-Dollar pro Unze, inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de