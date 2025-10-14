FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.10.2025 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 450 (620) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS YOUGOV PRICE TARGET TO 600 (760) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS SMITH & NEPHEW TO 'MARKET-PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 1400 PENCE - CITIGROUP RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 85 (75) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 680 (600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2435 (2550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 140 (135) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1100 (900) PENCE - JEFFERIES RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2420 (2200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TREATT PRICE TARGET TO 290 (260) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 282 (303) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1547 (1450) PENCE - 'OW' - RBC CUTS IMI PLC TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 2500 (2475) PENCE - RBC RAISES DOWLAIS PRICE TARGET TO 81 (77) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 800 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 400 (370) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2400 (2225) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3175 (3000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1270 (1230) PENCE - 'BUY'
