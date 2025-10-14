Perowskit-Solarzellen haben das Potenzial die Leistungsfähigkeit der Photovoltaik zu steigern und Kosten zu senken. Das neue Perowskit-Kompetenzcluster Baden-Württemberg soll die Perowskit-Technologie schneller zur Marktreife bringen. Drei Forschungseinrichtungen haben Kompetenzcluster "Perowskit-Kompetenzcluster Baden-Württemberg" eingerichtet. Ziel des Clusters ist es, die Perowskit-Solarzellen-Technologie schneller zur Marktreife zu bringen und gleichzeitig neue Photovoltaik-Produktionsprozesse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver