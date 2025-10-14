© Foto: Beata Zawrzel - NurPhotoGoogle startet eines der größten KI-Infrastrukturprojekte in Indien und setzt damit ein strategisches Signal im globalen Wettlauf um Rechenmacht.Der US-Techkonzern Google plant eine seiner größten internationalen Infrastrukturinvestitionen: Insgesamt 10 Milliarden US-Dollar wird das Unternehmen in den Aufbau eines Gigawatt-KI-Rechenzentrumsprojekts im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh investieren. Der Deal soll am Dienstag offiziell durch ein Memorandum of Understanding (MoU) festgeschrieben werden. Größtes Google-Projekt in Indien Das Projekt umfasst laut indischen Regierungsvertretern den Bau von drei Rechenzentrums-Campussen in der Hafenstadt Visakhapatnam. Die Anlage soll bis Juli …Den vollständigen Artikel lesen ...
