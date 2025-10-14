Spotify-Kund:innen müssen die nächste Preiserhöhung über sich ergehen lassen. Der Streaming-Dienst wird in einigen Abostufen mehrere Euro teurer. Es gibt auch eine Möglichkeit, weiterhin den alten Preis zu zahlen. Für Spotify-Neukund:innen war es schon seit einigen Monaten Realität, jetzt trifft es auch Bestandskund:innen. Der Streaming-Dienst wird hierzulande teurer. Abonnent:innen, die der Preiserhöhung nicht zustimmen, verlieren ihren Zugang zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n