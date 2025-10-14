Der chinesische Hersteller Ehang hat ein neues Elektroflugzeug namens VT35 vorgestellt, das wie schon sein bereits für den Flugbetrieb zugelassenes Flugtaxi EH216-S senkrecht starten und landen kann. Es kann auf längeren Strecken von bis zu 200 km eingesetzt werden und soll ohne Pilot fliegen, also autonom. Erst Ende März hat Ehang mit seinem Modell EH216-S die letzten Genehmigungen erhalten, um den kommerziellen Flugbetrieb mit dem automatisierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
