Schock am Dienstag: Mit einem zwischenzeitlichen Minus von mehr als sechs Prozent gehört Continental zu den schwächsten DAX-Titeln des Tages. Nach News zum Unternehmen sucht man allerdings vergebens. Vielmehr ist für den Abschlag der Konkurrent Michelin verantwortlich - der Reifenhersteller schockte mit einer Gewinnwarnung. Michelin hat seine Jahresprognose am Montagabend deutlich gesenkt. Statt bisher mehr als 3,4 Milliarden Euro, erwartet der französische Konzern nur noch ein operatives Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
