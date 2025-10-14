ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers habe im dritten Quartal leicht über den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Charles Eden in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Bei Parfüms gebe es derzeit keine Zeichen für eine Abschwächung der Nachfrage./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 05:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0010645932
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 05:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0010645932
© 2025 dpa-AFX-Analyser