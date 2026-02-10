Anzeige
Dienstag, 10.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Durchbruch. Durchbruch. Durchbruch. Kutcho Copper hat DAS Signal gesendet
WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Ticker-Symbol: SY1
Xetra
10.02.26 | 09:18
75,54 Euro
+5,44 % +3,90
Branche
Chemie
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
RealtimeGeldBriefZeit
76,0476,1009:34
76,0276,0809:34
Firmen im Artikel
EVONIK
Unternehmen / AktienKurs%
EVONIK INDUSTRIES AG15,680+4,60 %
GIVAUDAN SA3.355,00+0,15 %
SYMRISE AG75,54+5,44 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.