Zürich - Die Schweizer Konzerne On und Givaudan klagen einem Medienbericht zufolge gegen die US-Zölle und fordern eine Rückerstattung. Die Klagen seien über die US-Tochtergesellschaften der Unternehmen eingereicht worden, berichtete die «Finanz und Wirtschaft» unter Berufung auf die Klageschriften. Formell treten Importeurgesellschaften als Kläger auf, da nur sie Anspruch auf Rückerstattungen geltend machen können. Die US-Tochter des Laufschuhherstellers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab