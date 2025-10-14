Berlin - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) geht knapp zwei Wochen nach seinem Zusammenbruch bei der Kabinettsklausur wieder in die Öffentlichkeit.



Am Mittwoch soll er sich im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen und am Donnerstag die Eckpunkte der geplanten Reform zur Modernisierung und Kostensenkung in der Fahrschulausbildung vorstellen. Ziel der Reform sei es, den Erwerb des Führerscheins bezahlbarer zu machen - bei gleichbleibend hohen Standards der Verkehrssicherheit, teilte das Verkehrsministerium am Dienstag mit.



Schnieder hatte bei der Kabinettsklausur einen Kreislaufzusammenbruch erlitten. Er war vor Ort von Sanitätern versorgt und danach in ein Bundeswehrkrankenhaus gebracht worden. Einige Stunden später hieß es, dass es dem Minister wieder besser gehe. Auf öffentliche Auftritte hatte er aber seitdem verzichtet.





