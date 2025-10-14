Depotabsicherung | Broadcoms neuer Deal, Abstufung Siemens und Blooms Explosion
|236,50
|236,60
|12:09
|236,50
|236,60
|12:09
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Depotabsicherung | Broadcoms neuer Deal, Abstufung Siemens und Blooms Explosion
|Depotabsicherung | Broadcoms neuer Deal, Abstufung Siemens und Blooms Explosio
|11:30
|Broadcom-Aktie nimmt Fahrt auf - Anleger aufgepasst, jetzt zählt jede Stunde!!!
|11:22
|Deutsche Bank hebt Kursziel für Broadcom nach OpenAI-Deal auf 400 Dollar an
|11:18
|Deutsche Bank raises Broadcom stock price target to $400 on OpenAI deal
|10:53
|Broadcom Aktie mit KI-Mega-Deal - Aktien kaufen oder abwarten?
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BROADCOM INC
|302,30
|-1,96 %
|SIEMENS AG
|237,20
|-3,62 %