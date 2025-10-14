Daimler Truck - Ein Dax-Wert auf Richtungssuche, aber mit Potenzial Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8), einst als stabiler DAX-Dividendenwert gefeiert, steckt 2025 in schwierigem Fahrwasser: schwache Quartalszahlen, gesenkte Prognosen und Stellenabbau trüben das Bild - doch ein möglicher Großauftrag aus der Ukraine könnte neuen Auftrieb bringen - die Analysten bleiben jedenfalls optimistisch. Entwicklung der Geschäftszahlen 2025 - schwache Performance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE