Berlin - Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) fordert die schwarz-rote Koalition auf, das Rentenpaket im Bundestag zu stoppen und eine Rentenreform neu zu verhandeln.



"Das Rentenpaket der Bundesregierung ist das teuerste Sozialgesetz dieses Jahrhunderts und bleibt ein milliardenschwerer Irrweg", sagte BDA-Präsident Reiner Dulger der "Bild" (Mittwochsausgabe). "Es treibt die Kosten weiter nach oben, benachteiligt die junge Generation und widerspricht sogar dem eigenen Koalitionsvertrag. Generationengerechtigkeit sieht anders aus."



Dulder reagierte damit auf einen Beschluss der Jungen Gruppe in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wonach das Rentenpaket in seiner jetzigen Form abgelehnt wird. Es hätte damit im Bundestag nicht die Mehrheit von Union und SPD. Dulger forderte beide Parteien auf, "endlich den Mut zu echten Reformen zeigen". Dabei gehe es um eine "faire Lastenverteilung zwischen Jung und Alt". Nur so bleibe die Rente auch morgen "fair und finanzierbar", sagte Dulger.





