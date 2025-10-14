Der Petitionsausschuss des Bundestags befasste sich mit der Forderung, Kleinspeicher stärker in den Strommarkt einzubeziehen. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht wenig Chancen dafür, weil die entsprechende Zertifizierung der dafür notwendigen intelligenten Messsysteme lange dauern würde. Der Petitionsausschuss des Bundestags befasste sich am Montag mit der Forderung, Kleinspeicher in Mieter-Haushalten mit einem "Smart-Meter Light" auszurüsten und sie so als Beitrag zur Netzstabilität zu nutzen. Aktuell scheitere dies an der fehlenden Zertifizierung der intelligenten Messsysteme, stellte Stefan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
