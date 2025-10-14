Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Gesamt-PMI in der Eurozone kletterte im September leicht von 51,0 auf 51,2 Punkte weiter in die Expansionszone, so die Analysten von Postbank Research.Der Index der Industrie sei allerdings unerwartet von 50,7 auf 49,8 Punkte zurück in die Rezessionszone gefallen, der PMI der Dienstleistungen sei hingegen von 50,5 auf 51,2 Punkte gestiegen. Speziell in Deutschland würden die Daten auf eine weiterhin dürftige Entwicklung der Industrieproduktion hinweisen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
