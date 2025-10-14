DJ PTA-Adhoc: Südzucker AG: Südzucker erwartet deutliche Ergebnisverbesserung im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26

Nach einem positiven Start in das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (1. September bis 30. November 2025) prognostiziert die Südzucker AG für das gesamte dritte Quartal eine deutliche Verbesserung des EBITDA und des operativen Ergebnisses gegenüber dem Vorjahresniveau (Q3 2024/25: EBITDA: 82 Millionen Euro; operatives Ergebnis: -33 Millionen Euro).

Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 bestätigt

Südzucker bestätigt die am 21. August 2025 angepasste sowie am 9. Oktober 2025 im Rahmen der Halbjahresberichterstattung 2025/26 bestätigte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 (1. März 2025 bis 28. Februar 2026) und geht von einem deutlichen Rückgang des Konzernumsatzes auf 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro aus. Das Konzern-EBITDA wird zwischen 470 und 570 Millionen Euro und das operative Konzernergebnis zwischen 100 und 200 Millionen Euro gesehen.

Bei der Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 gilt es zu beachten, dass die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Situation auf den künftigen Geschäftsverlauf der Südzucker-Gruppe weiterhin nur schwer abschätzbar sind.

Über die Südzucker-Gruppe

Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.

Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 21 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer für Molkereien und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.

Mit rund 19.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2024/25 einen Umsatz von rund 9,7 Milliarden Euro.

