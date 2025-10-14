NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 55 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT

DE0006602006