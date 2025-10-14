Ein Vergleichsportal hat untersucht, wie groß die Dichte an Photovoltaik-Anbietern in den 100 größten deutschen Städten ist. Gütersloh liegt in der Rangliste vorn. Auch Millionenstädte bieten eine hohe Dichte an Solarfirmen. Bild-Energielösungen hat in einer aktuellen Analyse erhoben, in welchen Regionen besonders viele Photovoltaik-Anbieter auf dem Markt vertreten sind. Grundlage der Untersuchung sind Google-Unternehmensdaten aus den 100 größten Städten Deutschlands. Besonders hoch ist im Bundesvergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver