Für Anleger des DAX-Konzerns wird es spannend: Nächste Woche veröffentlicht Europas größter Software-Hersteller die Ergebnisse des dritten Quartals. Das sagen Analysten im VorfeldIn den letzten sechs Monaten kam die SAP-Aktie kaum von der Stelle, seit Jahresanfang hat das Papier fast vier Prozent an Wert eingebüßt. Enthält Material von dpa-AFXAnleger dürften sich von der Zahlenvorlage Hinweise erhoffen, ob der der Umbau auf cloud-basierte Geschäfte vorankommt weiter vorankommt. Im zweiten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag