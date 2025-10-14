14. Oktober 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Aventis Energy Inc. ("Aventis" oder das "Unternehmen") (CSE: AVE | FWB:C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich, die Ernennung von Chris Fozard zum technischen Berater des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Fozard kann bei Explorationen in Kanada und auf internationaler Ebene eine Erfahrung von über 20 Jahren vorweisen, die bereits vor seinem Abschluss in Earth Sciences an der Simon Fraser University im Jahr 2008 begann.

Chris Fozard sagte: "Ich freue mich darauf, Teil des Technical Advisory Committee von Aventis zu werden. Aventis befindet sich in einer günstigen Position, um seine Projekte Sting und Corvo in einer Zeit weiterzuentwickeln, in der die Uran- und Kupfermärkte stark sind. Ich bin zuversichtlich, dass ich mit meinem Know-how und meinem Engagement für Spitzenleistungen einen beträchtlichen Wert schaffen und den Erfolg der Initiativen des Unternehmens aktiv unterstützen kann."

Herr Fozard leitet Diamantbohr- und Explorationsprojekte in abgelegenen Gebieten, einschließlich China, Liberia und Chile, sowie innerhalb von Kanada in British Columbia, Manitoba, den Nordwest-Territorien, Ontario und Yukon. Er hat bei unterschiedlichen Lagerstättenarten gearbeitet, einschließlich Carlin-artiger, epithermaler und orogener Goldlagerstätten aus dem Archaikum, Molybdän-Porphyr-Lagerstätten, magmatischer Chromkumulate sowie Massivsulfide vulkanischen Ursprungs. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat er Explorationsprogramme unter allen Bedingungen und über Sprachbarrieren hinweg durchgeführt und dabei stets zeitnah Informationen und hochwertige Daten geliefert. Herr Fozard ist auf Projektmanagement spezialisiert und nutzt dabei seine geologische Erfahrung und seine Teamfähigkeiten, um Teams zu organisieren und die Zusammenarbeit mit Vertragspartnern und Kunden zu koordinieren.

Michael Mulberry, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: "Wir freuen uns, Herrn Fozard im technischen Team von Aventis willkommen zu heißen. Chris bringt eine vielfältige Explorationserfahrung mit ein und seine Methoden sind nachweislich erfolgreich. Wir sind davon überzeugt, dass er eine enorme Bereicherung für unser Team sein wird und einen beträchtlichen Wert für unsere Projekte schaffen wird, während wir die einzelnen Assets weiterentwickeln."

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Herrn Chris Fozard 50.000 Optionen (die "Optionen") gewährt hat. Die Optionen können innerhalb von zwei Jahren zu einem Preis von 0,39 $ pro Stammaktie ausgeübt werden. Die Optionen unterliegen den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens und die Optionen sowie alle bei der Ausübung der Optionen ausgegebenen Stammaktien unterliegen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Datum der Gewährung.

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekts Corvo und des Kupferprojekts Sting.

Auf dem Uranprojekt Corvo wurden in historischen Bohrlöchern mehrere Abschnitte mit Uranmineralisierung durchteuft, insbesondere entlang einer Streichlänge von 800 Metern zwischen den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,116 % U3O8 auf 1,05 m) und TL-79-5 (0,065 % U3O8 auf 0,15 m)2. Hochgradiges* Uran an der Oberfläche auf der Manhattan-Entdeckung (1,19 bis 5,98 % U3O8) und der SMDI-Struktur 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).

Das Kupferprojekt Sting umfasst eine Fläche von etwa 12.700 Hektar und lieferte kürzlich Ergebnisse von 54,8 m mit 0,32 % Cu ab einer Tiefe von 27,0 m, wobei höhergradige Abschnitte sechs Proben (= 0,5 m Länge) mit 0,96 % bis 5,43 % Cu umfassten. Hochgradige Proben von 0,5 m mit 2,85 % Cu und 0,5 m mit 1,92 % Cu mit einem zusätzlichen breiteren Abschnitt von 31,1 m mit 0,27 % Cu.

Im Namen des Board of Directors

Michael Mulberry

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 229-9772

about:blank

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anvisieren", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "vorsehen" und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Aventis, das künftige Wachstumspotenzial von Aventis und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Kupfer, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Aventis, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen enthalten, darunter insbesondere Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Ernennung von Chris Fozard zum technischen Berater des Unternehmens. Im Hinblick auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basiert, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Kupfer-, Gold- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

