Die Initiative Klimaneutrales Deutschland hat ein aktuelles Monitoring zur Energiewende im Eigenheim vorgelegt. Im Vergleich zum Vorjahr gab es nur wenige Änderungen. Die Menschen sind weiter bereit, in klimafreundliche Technologien zu investieren. Über alle Parteigrenzen hinweg sind Deutschlands Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer bereit, privat in Photovoltaik, Wärmepumpen und E-Autos zu investieren. Das ist das Ergebnis einer Umfrage "Monitoring Energiewende im Eigenheim" unter mehr als 2.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver