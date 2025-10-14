ASML NV steht kurz vor der Veröffentlichung seiner neuen Quartalsbilanz. Analysten rechnen mit spürbarem Wachstum, doch der Ausblick auf das kommende Jahr wirft Fragen auf.Erwartungen an Umsatz und Gewinn steigen ASML wird am 15. Oktober die Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal präsentieren. Analysten kalkulieren im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von etwa 5,25 Euro bei einem Umsatz von rund 7,55 Milliarden Euro. Im Vergleich zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
