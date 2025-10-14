Institutionelle Anleger greifen bei Bayer-Anleihe zu, Pharmapipeline ist ebenfalls interessant - stehen nun alle Ampeln auf grün für die Bayer-Aktie? Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) steht im Herbst 2025 erneut im Spannungsfeld zwischen schwachen Finanzzahlen und wachsender Hoffnung auf einen medizinischen Durchbruch. Während die Leverkusener mit Altlasten kämpfen, könnten neue Studiendaten in der Onkologie und Schlaganfallprävention die Wende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
