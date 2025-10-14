Die Aktie des chinesischen Autoherstellers BYD befindet sich seit dem Hoch im Mai mit rund 17,50 € in einem längerfristigen Abwärtstrend. Am Dienstag verliert sie aktuell leicht und steht bei 11,80 €. Lohnt sich bei diesem Kursniveau ein Einstieg? Handelskonflikt belastet Seitdem Trump mit den US-Zöllen anfing, begann der Handelskonflikt. Um die chinesischen Importe zu begrenzen, wurden sehr hohe Zölle eingeführt. Derzeit liegen sie bei 30%. China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
