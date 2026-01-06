Tesla verliert weiter an Boden. BYD nutzt die Schwäche gnadenlos aus. In Europas zwei wichtigsten Elektroauto-Märkten hat der chinesische Konzern den US-Rivalen 2025 klar überholt. Gleichzeitig trübt sich der Ausblick für den gesamten Elektroauto-Sektor ein. Die Wachstumsraten brechen ein, Förderungen laufen aus, Hersteller rudern zurück. Für Anleger wird es ungemütlicher.In Deutschland ließ BYD Tesla im vergangenen Jahr deutlich hinter sich. Im Dezember registrierte BYD mehr als doppelt so viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
