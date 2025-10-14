Mit einem klugen Schachzug erweitert die Basler AG (DE0005102008) ihre globale Präsenz. Die Übernahme des langjährigen Vertriebspartners in Indien bringt dem Spezialisten für Bildverarbeitungstechnik direkten Zugang zu einem der wichtigsten Zukunftsmärkte. Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein. Basler AG investiert in Indien: Der Ahrensburger Technologiekonzern hat 76 Prozent an Alpha TechSys Automation erworben und firmiert den indischen Partner nun in Basler India um. Die restlichen 24 Prozent bleiben beim bisherigen Eigentümer und Gründer, der auch weiterhin als Geschäftsführer an Bord bleibt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
