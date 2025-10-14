BYD hat im September 393.060 Elektroautos ausgeliefert. Minus sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig bedeutete dies den ersten Rückgang der Auslieferungen seit 2020. Der Aktie konnten die Zahlen keine neuen Impulse geben. Das Papier des Elektroauto-Herstellers hat vom Allzeithoch im Tief rund 35 Prozent korrigiert. Die Deutsche Bank rät auf dem aktuellen Niveau zum Kauf der Aktie.BYD hat sich mit einem breiten Portfolio an reinen Elektroautos und Plug-in-Hybrid-Modellen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär