Anzeige
Mehr »
Dienstag, 14.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Defence-Boom 2025: Jetzt im Fokus der NATO-Partner - weitere Kursfantasie nach dieser Einladung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1H92V | ISIN: US1729674242 | Ticker-Symbol: TRVC
Tradegate
14.10.25 | 12:42
83,35 Euro
+0,34 % +0,28
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
CITIGROUP INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CITIGROUP INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
83,5483,6613:49
83,3683,8313:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BASF
BASF SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BASF SE41,760-2,16 %
CECONOMY AG4,380+0,11 %
CITIGROUP INC83,35+0,34 %
COMMERZBANK AG30,640-1,38 %
CONTINENTAL AG54,26-4,30 %
DEUTSCHE BANK AG30,025-1,56 %
FRESENIUS SE & CO KGAA48,840+1,62 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC682,50+0,25 %
JPMORGAN CHASE & CO268,55+0,86 %
MEDIOS AG13,700-1,01 %
MICHELIN25,950-5,81 %
WELLS FARGO & COMPANY69,56+1,95 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.