ASML: Ist der Pullback zum 20er EMA die ideale Kaufchance?

Chance zur Trendfortsetzung!

Rückblick

Die Aktie befand sich seit Anfang September in einem sehr starken, dynamischen Aufwärtstrend. Die grünen Kerzen sind dominant, und der Kurs notiert deutlich über den gleitenden Durchschnitten, was die bullische Stärke des Marktes untermauert. Nach dem Erreichen eines Hochs (im Bereich von ca. 900 Euro) korrigierte der Kurs in den letzten Tagen zum EMA 20.

ASML-Aktie: Chart vom 14.10.2025, Kürzel: ASML, Kurs: 837.10 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die kurzfristige Rückkehr des Kurses innerhalb des starken Trends zum EMA 20 könnte ein guter Einstiegs- oder Nachkaufpunkt in einem starken Trend sein.

Mögliches bärisches Szenario

Das Setup ist aktiv, solange die Unterstützung der 20-Tagelinie hält.

Meinung

Um die Charttechnik richtig einzuordnen, ist der Blick auf das Unternehmen selbst, das ein Monopol im Bereich der EUV-Lithografie besitzt (unverzichtbar für die Produktion der fortschrittlichsten Chips), unerlässlich. ASML hat kürzlich starke Quartalszahlen gemeldet, die die Analystenschätzungen beim Umsatz und Gewinn übertroffen haben. Das Hauptproblem, das in der Vergangenheit kurzfristig zu Kursreaktionen führte, war mitunter der Auftragseingang, der in manchen Quartalen hinter dem Umsatz zurückblieb. Dies deutet auf eine gewisse kurzfristige Unsicherheit in der gesamten Halbleiterbranche hin, obwohl ASMLs langfristige Rolle unbestritten ist.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 326.88 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 606.79 Mio. EUR

Meine Meinung zu ASML ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 14.10.2025

