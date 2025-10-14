BMW offeriert mit einem neuen strombetriebenen Stand-up-Paddleboard erstmals ein elektrisch angetriebenes Gerät für den Wassersport. Die Optik hat die Abteilung BMW Group Designworks verantwortet. Das Board soll dabei von den "Neue Klasse"-Modellen inspiriert sein. Das elektrische Stand-up-Paddleboard ist das Ergebnis einer Kooperation von BMW und SipaBoards, einem Hersteller solcher Boards aus Slowenien. Die Gestaltung haben dabei die Münchner übernommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net