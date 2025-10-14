© Foto: Uncredited - Kia AmericaAuch wenn die Schlagzeilen in diesem Jahr eher Tesla, BYD oder Toyota gehören, hat sich der koreanische Günstig-Autobauer Kia eine starke Präsenz auf dem US-Markt erarbeitet. Die Aktie rollt dagegen noch im Leerlauf.Mit neuen Modellen wie dem Sorento, dem K4 und dem Telluride-SUV sowie den vollelektrischen Fahrzeugen EV6 und EV9 hat Kia im September rekordverdächtige 65.000 Fahrzeugen auf dem US-Markt verkauft. Das bedeutet einem Anstieg von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch das Gesamtverkaufsvolumen für das dritte Quartal stieg um 9 Prozent und setzte einen weiteren Verkaufsrekord. Eric Watson, Vice President of Sales bei Kia America, betont: "Es war ein fantastischer September. …Den vollständigen Artikel lesen ...
