© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkEin neuer Schlagabtausch zwischen Peking und Washington setzt Europas Verteidigungswerte unter Druck. Chinas Beschränkungen für Seltene Erden bedrohen Lieferketten für F-35, Raketen und Drohnen.Europäische Rüstungsaktien sind am Dienstag deutlich unter Druck geraten. Der Stoxx Europe Aerospace and Defense Index fiel um 2,5 Prozent, nachdem neue Handelsrisiken zwischen den USA und China die Märkte erschüttert hatten. Besonders stark traf es Renk, dessen Aktie um über 5 Prozent fiel, und Hensoldt und Rheinmetall, deren Aktien in der Spitze mehr als vier Prozent nachgaben. Auch Leonardo und Saab rutschten mit einem Minus von rund drei Prozent ab. Marktbeobachter verweisen auf eine "zweite …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE