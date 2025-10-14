EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q3 und Q1-Q3 2025



14.10.2025 / 18:00 CET/CEST

Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q3 und Q1-Q3 2025.

https://a1.group/de/investor-relations-home/ergebnis-center/

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://a1.group/de/investor-relations-home/ Highlights Q3 und die ersten neun Monate des Jahres 2025 Umsatz: +3,5 % gegenüber Q3 2024: getragen durch höhere Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten, insbesondere im ICT-Geschäft

Umsätze aus Dienstleistungen: +0,7 % im Q3, starkes Wachstum in CEE mildert Rückgang in Österreich

Core OPEX: Im Q3 stabil, da Effizienzfokus höhere produktbezogene Kosten kompensiert

EBITDA: +2,8 % im Q3, höchster Beitrag aus Bulgarien und Belarus

Nettoergebnis: +6,0 % höher in Q1-Q3 2025, zusätzlich unterstützt durch verbessertes Finanzergebnis

CAPEX: sinken im Jahresvergleich um 12 % in Q1-Q3, getrieben durch CAPEX-Einsparungen und geringere Spektrumsausgaben

Free Cashflow: steigt um 52 % in Q1-Q3 2025, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Investitionen und Anstieg im operativen Ergebnis

Rating: Im Juli 2025 bestätigte Fitch das Kreditrating der Telekom Austria AG mit "A-" und stabilem Ausblick

Outlook: Umsatzwachstum von 2-3 % bestätigt, CAPEX exkl. Spektrum von unter EUR 800 Mio. (davor: ~ EUR 800 mn)

