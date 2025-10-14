EQS-News: Telekom Austria AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q3 und Q1-Q3 2025.
Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:
https://a1.group/de/investor-relations-home/ergebnis-center/
Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://a1.group/de/investor-relations-home/Highlights Q3 und die ersten neun Monate des Jahres 2025
Video: Der Vorstand der A1 Group präsentiert auf Englisch die Ergebnisse des 3. Quartals und die ersten neun Monate des Jahres 2025
14.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Telekom Austria AG
|Lassallestrasse 9
|1020 Wien
|Österreich
|Telefon:
|004350664 47500
|E-Mail:
|investor.relations@a1.group
|Internet:
|www.a1.group
|ISIN:
|AT0000720008
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2212910
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2212910 14.10.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group